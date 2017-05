Trump: Eg har all rett til å dele informasjon med Russland

– Som president ville eg dele med Russland (på eit planlagt og offentleg kjent møte i Det kvite hus), noko eg har ein absolutt rett til å gjere, fakta i samband med terrorisme og luftfartstryggleik, skriv presidenten på Twitter tysdag.

Dermed har presidenten sjølv komme med det første offentlege forsvaret etter skuldingane om at han røpte strengt hemmelege opplysningar om IS på eit møte med Russlands utanriksminister Sergej Lavrov førre veke. Den russiske ambassadøren i USA, Sergej Kisljak, var òg til stades på møtet.

Ifølgje Washington Post var etterretningsinformasjonen så hemmeleg at sjølv fleire allierte land ikkje har tilgang til han. Informasjonen skal ha komme via ein alliert frå ei kjelde som har tilgang til innsida av IS' operasjonar.

Artikkelen i Washington Post var basert på anonyme kjelder, men kort tid etter publiserte fleire andre amerikanske medium liknande saker bygde på eigne kjelder.

– Diskuterte ikkje kjelder

Både demokratane og fleire av partifellane til Trump reagerer sterkt på saka. Den republikanske senatoren Bob Corker seier Det kvite hus må sørgje for intern «kontroll og orden».

– Kaoset som skriv seg frå manglande disiplin, skaper omstende eg meiner er urovekkjande, seier Corker.

USAs nasjonale sikkerheitsrådgivar H.R. McMaster nektar for at det har skjedd noko graverande, og seier at etterretningskjelder eller -metodar ikkje var diskusjonstema på møtet med Lavrov og Kisljak.

Det er likevel ikkje dette kjeldene til dei amerikanske media hevdar. Det dei har fortalt, er at det på møtet vart delt strengt hemmelege opplysningar om ein angrepsmetode IS kan bruke. Informasjonen skal ha vore gradert på eit høgare nivå enn «topp hemmeleg».

Russland: Nonsens

Ein talsperson for utanriksdepartementet i Moskva avviser opplysningane i amerikanske medium og omtaler dei som «enda ei forfalsking». President Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov meiner påstandane ikkje eingong er verde ei avvising.

– Vi vil ikkje ha noko å gjere med dette, det er nonsens, seier Peskov og legg til:

– Det er ikkje eit spørsmål som vi skal stadfeste eller avvise, det er komplett nonsens.

– Det mest alvorlege nokosinne

Sjølv om skuldingane skulle stemme, har Trump neppe brote noka lov. Som president har han vide fullmakter til å dele den informasjonen han måtte ønskje.

Jurist og tidlegare Harvard-professor Alan Dershowitz meiner likevel at skuldingane er dei mest alvorlege som nokon gong har vorte retta mot ein sitjande president i USA. Dershowitz uttalte seg om saka til tv-kanalen CNN måndag.

Fleire kjelder i den amerikanske administrasjonen seier det er urovekkjande at Trump avslører informasjon som kan føre til at USA og alliansepartnarane brenn bruer til kjelder på innsida av ekstremistgruppa IS.

Sparka FBI-sjefen

Møtet mellom Trump og dei to russarane fann stad dagen etter at Trump sparka FBI-sjef James Comey. Dette vekte stor oppsikt ettersom FBI er i gang med å etterforske moglege band mellom Trump-medarbeidarar og Russland før presidentvalet i fjor.

Ingen amerikanske medium fekk vere til stades da Trump møtte Lavrov og Kisljak. Ein fotograf frå det statlege russiske nyheitsbyrået Tass fekk likevel komme inn i Det kvite hus og tok bilete av dei tre.

Fakta om lekkasje-skuldingane mot Trump

* Washington Post og andre amerikanske medium skreiv måndag at president Donald Trump avslørte strengt hemmelege opplysningar om IS i eit møte med Russlands utanriksminister Sergej Lavrov i Det kvite hus 10. mai.

* Ifølgje Washington Post var etterretningsinformasjonen så hemmeleg at sjølv fleire allierte land ikkje har tilgang til han. Informasjonen skal ha komme via ein alliert frå ei kjelde som har tilgang til det indre av IS.

* USA skal heller ikkje ha fått løyve til å dele etterretningsinformasjonen med andre. Ifølgje New York Times har USA fått opplysningane frå ein alliert i Midtausten.

* Ifølgje kjelder som skal ha kjennskap til møtet med Lavrov og Kisljak, er det mest alvorlege at Trump avslørte kva by dei hemmelege opplysningane om IS stammar frå.

* Byen kan truleg gjere det mogleg for Russland å identifisere etterretningskjelda.

(Kjelder: Washington Post, New York Times, AP)

