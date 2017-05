23-åring arrestert etter Manchester-terror

– Med tilvising til hendinga ved Manchester arena i går kveld, kan vi stadfeste at vi har arrestert ein 23-åring i South Manchester, heiter det i ei Twitter-melding frå politiet i Manchester.

Politiet har tidlegare opplyst at mannen som utløyste ei sprengladning utanfor konsertarenaen måndag kveld, truleg var åleine om handlinga på staden og sjølv blei drepen i eksplosjonen.

Sjølvmordsbombaren er ikkje offentleg identifisert, og det er heller ikkje kjent kva for ei tilknyting den arresterte 23-åringen eventuelt måtte ha til vedkommande.

Statsminister Theresa May opplyser likevel at politiet trur at dei kjenner identiteten til vedkommande, men at dei ennå ikkje kan eller vil stadfeste namnet.

Kan ha blitt varsla

Fire timar før terroraksjonen i Manchester blei han etter alt å dømma varsla i sosiale medium. Ein video av det som truleg er gjerningsmannen har også dukka opp.

To meldingar med emneknaggen #manchesterarena blei lagt ut på Twitter fire timar før angrepet mot Ariana Grande-konserten i Manchester Arena måndag kveld.

«GLØYMER DE TRUSSELEN VÅR? DETTE ER RETTFERDIG TERROR», lydde teksten på den eine meldinga.

IS-flagg

Den andre Twitter-meldinga viste berre det svarte flagget til islamistgruppa IS. Også denne meldinga var utstyrt med emneknaggen #manchesterarena. Begge meldingane er gjeve att av britiske Mail Online .

Det er ikkje kjent om pågripinga i South Manchester har samanheng med videoen eller tilknyting til vedkommande som sende ut desse to Twitter-meldingane.

22 menneske er stadfesta drepne og 59 blei såra i den kraftige eksplosjonen. Fleire av offera var barn og unge.