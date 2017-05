CIA-sjef var uroa for kontakt mellom Russland og Trumps folk

Situasjonen fekk Brennan til å lure på om russarane prøvde å få personar som var bundne til valkampen til Trump til å samarbeide. I fjor sommar blei han gradvis meir uroa, sa den tidlegare CIA-sjefen under ei høyring i Representanthuset tysdag.

Brennan meiner russiske styresmakter stod bak eit «aggressivt» og «omfattande» forsøk på å påverke det amerikanske presidentvalet. Alt i fjor konkluderte amerikansk etterretning med at russarane sitt mål var å hjelpe Trump, og øydeleggje for Hillary Clinton.

Russiske styresmakter skal ha prøvd å påverke samfunnsdebatten via ulike medium, og stått bak hackarangrep retta mot Det demokratiske partiet. Informasjon som var skadeleg for Demokratene, blei seinare lekt.

Brennan fortel at han tok saka opp direkte med sjefen for den russiske etterretningsorganisasjonen FSB. FSB-sjefen avviste skuldingane, slik andre representantar for russiske styresmakter også har gjort.

Under høyringa tysdag sa Brennan at han ikkje veit om det faktisk var noko samarbeid mellom russiske styresmakter og personar bunde til Trumps valkamp. Trump sjølv har fleire gonger avvist at det fanst noko slikt samarbeid.

