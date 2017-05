May: – Politiet trur dei kjenner identiteten til angriparen

– Angrepet er eitt av dei verste terrorangrepa som har ramma Storbritannia, sa May på ein pressekonferanse utanfor statsministerbustaden i London tysdag.

Ifølgje den britiske statsministeren trur politiet at dei kjenner identiteten til personen som sprengde seg like ved ein av utgangane etter konserten. Men dei kan ennå ikkje stadfeste namnet.

Personen var ifølgje May den einaste angriparen, men politiet har ennå ikkje fastslått om mannen var del av ei større gruppe eller om han handla åleine. Å få fastslått dette vil ifølgje statsministeren ta ein del tid.

May skildra angrepet som utspekulert og feigt ettersom det var spesielt retta mot barn og unge menneske. Ho meiner også at det var meint å drepe flest mogleg ettersom bomba blei løyst ut då konserten med Ariana Grande var slutt og folk strøymde mot utgangane.

Bomba gjekk av ved ein av utgangane.

May stadfesta også at 22 personar blei drepne i angrepet og at mange av dei er barn og unge. 59 personar blei såra, av dei har mange kritiske skadar, ifølgje May, som seinare tysdag sjølv skal besøkje Manchester.

