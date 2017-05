Solberg oppfordrar til å trasse frykta og nyte festivalsommaren

PSTs vurdering er at terrorfaren ikkje er auka i Noreg etter det som skjedde i Storbritannia, påpeikte ho då ho møtte pressa for å kommentere angrepet i Manchester.

Dei følgjer nøye med på alt som kjem ut av etterforskinga og sørgjer for å oppdatere vurderingane, seier ho.

Ho viser til at ho sjølv har vore på mange store konsertar som den som vart ramma tysdag, saman med barna. Det vil ho fortsette med.

Eg har ikkje opplevd at eg har følt frykt for å vere på det. Det er god kontroll inn i Noreg. Den største innsatsen vi har er etterretningsarbeidet og det førebyggjande arbeidet mot ekstremisme, seier ho.

Ho oppfordrar alle arrangørar av konsertar og andre store arrangement til å ta kontakt med sitt lokale politi, som veit kva tilrådingar som gjeld.

Dersom det er IS som står bak, meiner Solberg angrepet i mindre grad er meint å påverke valet, men heller handlar om det som skjer i Midtausten.

– Dei taper terreng og attraktivitet. Dei rekrutterer færre, dermed oppfordrar dei fleire til å delta. Men eg tar atterhald om at det kan vise seg at det er andre som står bak.

Solberg viste også til angrepet i Manchester då ho tysdag morgon opna Oslo Freedom Forum.

– Det er viktig å sjå på kva slags krefter som skaper ekstremisme og kva som kan stoppe det, sa Solberg.

Ho meiner mangel på menneskerettar er ein viktig drivkraft for ekstremisme.

– Demokrati og respekt for menneskerettar er avgjerande for å sikre fred og stabilitet, både innanfor statar og mellom dei, sa ho.

