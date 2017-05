400.000 barn i akutt fare for matmangel i Kongo

Konflikten mellom regjeringa og grupper med ulike interesser i Kasai hemmar jordbruket og minskar forsyninga av mat, heiter det i ein rapport frå FNs barnefond, UNICEF, som blei offentleggjort onsdag.

Ifølgje UNICEF fører konflikten også til at familiar må leve under elendige hygieniske og sanitære forhold.

I den sentrale delen av Kasai har meir enn ein tredel av helsesentera måtta stengje grunna mangel på medisinsk utstyr og fare for tryggleiken til dei tilsette.

Regional direktør for Vest- og Sentral-Afrika i UNICEF, Marie-Pierre Poirier, understrekar at barna er ekstra sårbare i denne konflikten, og at 400.000 barn risikerer akutt matmangel. Poirier seier også at landet står overfor ei stor krise om ikkje tilgangen til mat og helsetenester blir atterreist så fort som mogleg.

(©NPK)