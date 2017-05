Auka trusselnivå – meir synleg britisk politi

Også soldatar blir å sjå i gatebiletet når dei hjelper politiet med vakthald etter det antatte sjølvmordsangrepet som kosta 22 menneske livet i Manchester måndag kveld.

– De vil kunne sjå militært personell utplassert ved visse arrangement, som konsertar og idrettsarrangement, sa statsminister Theresa May då ho kunngjorde at trusselnivået er heva frå «alvorleg» til «kritisk».

– Dette er i tråd med planar vi har øvd på, og det militære personellet vil vere underlagt politileiinga, forklarar sjefen for det britiske politiets antiterrorinnsats, Mark Rowley, i ei fråsegn . Han seier målet er å frigjere politiressursar ved å la soldatar ta seg av enkelte vaktoppgåver.

Barn drepne

Ein mann, identifisert av politiet som 22 år gamle Salman Abedi, utløyste bomba utanfor Manchester Arena, der tusenvis av konsertgjengarar var på veg ut etter ein konsert med den amerikanske artisten Ariana Grande. 22 menneske vart drepne, blant dei fleire barn. Det yngste av offera som er identifisert så langt, er åtte år gamle Saffie Rose Roussos. Den antatte gjerningsmannen døydde også i angrepet.

– Store framsteg

Parallelt med den skjerpa sikkerheita går etterforskinga for fullt. Antiterrorsjef Mark Rowley seier saka utviklar seg raskt og at politiet gjer store framsteg. Noko av det politiet jobbar med er å kunne seie sikkert om den mistenkte 22-åringen var åleine om ugjerninga. Ekstremistgruppa IS hevdar via sitt propagandaorgan at den stod bak angrepet, men dette er ikkje bekrefta.

– Vi kan ikkje ignorere moglegheita for at ei større gruppe personar har forbindelsar til dette angrepet, seier May. Samtidig framhevar ho at britane står sterkare enn dei som vil ramme landet med terror.

– Manchesters og Storbritannias ånd er langt sterkare enn dei sjuke planane til terroristane. Derfor vil terroristane aldri vinne, og vi vil sigre, seier ho.

Nytt angrep

Ifølgje statsministeren kjem det heva trusselnivået av etterretningsinformasjon som tyder på at eit nytt angrep er sannsynleg eller snart ventande.

Fram til no har trusselnivået i Storbritannia lege på «alvorleg», det nest høgste nivået, i fleire år. Sist gong trusselnivået i landet vart heva til «kritisk» var i juni 2007, etter eit bilbombeangrep mot flyplassen i Glasgow.

Politiet ber folk framleis vere årvakne og melde frå dersom dei ser noko som er mistenkjeleg eller gir grunn til bekymring.