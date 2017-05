CNN: Trump vil selje olje frå strategisk lager

USA har eit strategisk oljelager på rundt 700 millionar fat, for å sikre seg mot plutselege hopp i oljeprisen som følgje av uventa hendingar. Fleire gonger har landet nytta seg av reserven, blant anna under uroa i Libya i 2011 og etter orkanen Katrina i 2005.

No vil Trump selje halve lageret, men det er ikkje kjent når og korleis salet skal gå føre seg ut over at det skal skje over tid, melder CNN. Ifølgje kanalen viser eit budsjettoverslag for 2018 at salet vil skaffe regjeringa 16,6 milliardar dollar dei neste ti åra og bidra til å balansere statsbudsjettet. Det svarar til rundt 138 millionar kroner etter dagens kurs.

Trump-administrasjonen brukar auka oljeproduksjon i USA, blant anna frå skiferolje, som argument for å redusere det strategiske lageret.

– Risikoen fell dramatisk når vi har auka produksjonen slik vi har i dag, seier Mick Mulvaney, som leier budsjettarbeidet.

Det argumentet er ikkje nok til å overtyde oljeanalytikar Mick Mulvaney.

– Det er litt urovekkjande. Dei reduserer regjeringas budsjettunderskot, men legg meir risiko på forbrukarane. Det er dei som må betale for dette, seier Mulvaney, som synest planane verkar som eit kortsiktig forsøk på å skaffe seg pengar.

