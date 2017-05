Britisk politi meiner å ha arrestert ein «stor del» av Manchester-nettverket

Leiaren for det britiske antiterrorpolitiet, Mark Rowley, seier det har vore gjort store framskritt i etterforskinga.

Rowley føyer til at det sannsynlegvis vil komme fleire pågripingar. Så langt er åtte menn i alderen 18 til 38 år arrestert i etterkant av terrorangrepet i Manchester måndag, der 22 personar blei drepne.

Den britiske innanriksministeren Amber Rudd opplyste tidlegare fredag at styresmaktene framleis reknar trusselnivået som kritisk. Rowley oppfordrar derimot publikum til å «gå ut som planlagt og hygge seg».

Han seier til BBC at politiet har vurdert tryggleiken ved over 1.300 arrangement over heile landet, og at folk kan vere 100 prosent sikre på at dei gjer alt som kan gjerast for å beskytte dei.

