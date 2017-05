Noreg meiner palestinsk kvinnesenter glorifiserer terrorisme – trekker støtte

Det aktuelle senteret ligg i landsbyen Burqa på Vestbreidda og blei opna i førre veke. Ifølgje UD er det kalla opp etter Dalal Mughrabi, som deltok i eit terrorangrep i Israel i 1978. 37 sivile blei ifølgje UD drepne i angrepet, mange av dei barn.

Utanriksminister Børge Brende (H) tolkar namnebruken som ein glorifisering av terror.

– Glorifisering av terrorangrep er fullstendig uakseptabelt. Eg tar på det sterkaste avstand frå at institusjonar på denne måten tar namn etter personar som har deltatt i terrorhandlingar, seier Brende i ein pressemelding fredag.

Senteret har tatt imot norske middel via UN Women og den palestinske valkommisjonen. Midlane skulle brukast til å auke palestinske kvinners valdeltaking.

Noreg frys no all støtte både til den palestinske valkommisjonen og UN Women i dei palestinske områda. Først når logoen til det norske representasjonskontoret er fjerna frå bygningen og midlane som har gått til senteret, er betalt tilbake, er det aktuelt å gjere nye avtaler med dei to organisasjonane, ifølgje Brende.

(©NPK)