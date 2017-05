Øydeleggingane på Great Barrier Reef er verre enn antatt

For andre år på rad er det største korallrevet i verda største korallrev utanfor nordaustkysten av Australia ramma av ein undersjøisk heitebølgje.

Dei første meldingane viste at 22 prosent av korallreva på grunt vatn blei heilt øydelagt i 2016, men måndag opplyste forskarar at så mykje som 29 prosent har døydd. Med den pågåande heitebølgja ser det ille ut for revet, som dekkjer eit område større enn Italia og strekker seg over 2.300 kilometer.

Fortset i år

– Vi er svært uroa for kva dette medfører for Great Barrier Reef og kva det kjem til å bety for menneska og næringane som er avhengige av revet, seier Russell Reichelt, formann for Great Barrier Reef Marine Park Authority.

– Vi ventar at utviklinga vil fortsette i 2017, seier han.

Unormalt høge vasstemperaturar fører til såkalla korallbleiking, ein skadeleg tilstand kor korallane mister farge. I mange tilfelle ender bleikingen med at korallane døyr.

Bleikingen av korallane på Great Barrier Reef har gått verst utover livet på grunt vatn, men også på djupare vatn er det funnet skader. Det ligg føre likevel ikkje tal på omfanget der.

Situasjonen er verst på reva ved turistmålet Port Douglas, der omkring 70 prosent av korallane nærmast overflata er døde. Også korallane utanfor Cairns og Townsville er hardt ramma, mens områda lenger sør førebels er intakte.

I tillegg til dei høge temperaturane skades korallane av blant anna forureining frå det australske landbruket.

Mange område ramma

Korallane kan vekse tilbake igjen etter å ha mista fargen, men det føreset at havtemperaturen fell lenge nok til at reva får henta seg inn. Ifølgje forskarane tar det normalt fem år for eit rev å komme fullt tilbake etter å ha blitt ramma. Men prosessen kan også ta opptil ti år.

Unormalt varmt havvatn ramma i fjor korallrev på Maldivane, Hawaii, i Karibia og mange andre tropiske område, i tillegg til Great Barrier Reef. Hovudårsaka er visstnok menneskeskapt global oppvarming. I tillegg bidrog vêrfenomenet El Niño til å løfte temperaturane i fjor.

Ved Great Barrier Reef steg temperaturane med opp til 4 grader i fleire veker, noko som førte til skader på 90 prosent av revet. Dette var den verste naturskaden på revet i manns minne.

At Great Barrier Reef rammes av ein ny heitebølgje alt året etter ein periode med alvorleg bleiking, har aldri tidlegare skjedd.

Øydeleggingane er venta å forverre seg i takt med dei menneskeskapte utsleppa av klimagassar. Forskarar fryktar at nærmare 90 prosent av det største korallrevet i verda korallrev kan døy på dei neste 30 åra.

Fakta om korallrev

NPK-NTB

* Korallrev er grunnar eller forhøgningar på havbotnen som er sett saman av kalkstrukturar bygdt av virvellause koralldyr.

* Levande koralldyr sit ofte festa til formasjonar som stammer frå skalaene til for lengst døde dyr. Å danne eit stort rev kan ta mange tusen år.

* Verdens tropiske korallrev på grunt vatn dekkjer til saman eit område på storleiken med halve Frankrike.

* Svært mange typar fisk og andre arter lever på reva som koralldyra byggjer. Ein trur at 25 prosent av alle arter i havet lever på eller ved korallrev.

* Mange hundre millionar menneske får dekt delar av matbehovet sitt av fisk som lever på eller nær korallrev.

* Blir vasstemperaturen for høg, kan tropiske korallar miste fargen. Fenomenet blir kalla korallbleiking og kjem av at koralldyra kvitter seg med algar som dei er avhengige av for å overleve.

* Det største korallrevet i verda, Great Barrier Reef utanfor austkysten av Australia, er meir enn 200 mil langt. Revet blir rekna som den største strukturen i verda laga av levande organismar.

(Kjelder: NTB, Store norske leksikon, Havforskingsinstituttet)

