FN: 100.000 afghanarar fordrivne sidan årsskiftet

Det inneber at talet på fordrivne har minska med 36 prosent frå same periode i fjor.

FNs samordningsorgan for humanitær hjelp (OCHA) peikar på ei rad årsaker til nedgangen, men ingen av dei er knytte til at situasjonen er blitt betre i det krigsherja landet.

Blant anna fortset kampane i same område som i fjor, noko som betyr at mange allereie har flykta. Ei anna årsak er at folk er blitt endå fattigare, noko som gjer at dei manglar ressursar til å kunne flytte store familiar til andre stadar i landet.

I tillegg har store byar som Kabul, blitt meir utrygge, og dei blir ikkje lenger rekna som trygge tilfluktsstadar for personar som bur i krigsramma område andre stadar i landet.

42 prosent av dei fordrivne kjem no frå Nord-Afghanistan, som tidlegare vart rekna som relativt fredeleg.

31 prosent kjem frå Sør-Afghanistan, som blir rekna som kjerneområdet for Taliban-opprørarane, og som dei siste månadane har vore ramma av harde kampar.

