Qatar stoppa menneskerettsaktivist på veg til Noreg

Ifølgje Gulf Center for Human Rights flykta Mohammed al-Otaibi frå Saudi-Arabia til Qatar i mars då styresmaktene trua med å stille han for ein antiterror-domstol.

– Otaibi og kona hans vart deporterte med tvang til Saudi-Arabia ved daggry 28. mai, då dei var på veg til Noreg, heiter det i ei kunngjering frå menneskerettssenteret Gulf Center for Human Rights.

Ifølgje senteret hadde Otaibi fått bistand og forsikringar frå norske styresmakter om at han kunne søke asyl i Noreg.

– Den norske regjering hadde eksepsjonelt nok gått med på å skaffe reisedokument for han og kona og gitt dei rett til å søke asyl straks dei kom, heiter det i kunngjeringa.

Bekreftar deportasjon

Styresmaktene i Qatar bekreftar at den saudiarabiske aktivisten og kona vart tvangsreturnerte til heimlandet.

– Utvisinga var heimla i juridisk prosedyre og regionale og internasjonale avtalar knytt til utvising av tiltalte personar og kriminelle, melder det offisielle nyheitsbyrået Qatar News Agency (QNA).

Otaibi var i 2013 ein av grunnleggjarane av Union for Human Rights i Riyadh, som styresmaktene forbaud éin månad etter at dei starta opp. Han fortsette likevel sin kamp for menneskerettar, skreiv rapportar og gav intervju, noko myndigheitenes var sterkt misnøgde med.

Åtvarar mot mishandling

Human Rights Watch åtvara i april Qatar mot å returnere Otaibi til Saudi-Arabia og gjorde det klart at han risikerer mishandling og langvarig fengselsstraff der.

FNs spesialrapportør Ben Emmerson gjekk tidlegare i månaden hardt ut mot styresmaktene i Riyadh og skulda dei for å bruke antiterrorlovene som påskot for å forfølgje personar «som på fredeleg vis nyttar ytringsfridomen sin».

