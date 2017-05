Trump foreslår å bruke meir på helsevesenet

Trump innkasserte sin kanskje største siger som president då det republikanske fleirtalet i Representanthuset 5. mai vedtok å reversere store delar av forgjengaren Barack Obamas helsereform, på folkemunne kjent som Obamacare. Kritikken mot avgjerda inkluderer at vedtaket vil innskrenke retten til helseforsikring, og at forsikring vil bli merkbart dyrare for menneske som alt har ein sjukdom eller ei liding. Søndag kveld sende Trump ut denne melding på Twitter :

– Eg foreslår at vi legger til fleire dollar til helse og omsorg og gjer det til det beste som finst. Obamacare er dødt – Republikanarane vil gjere det mykje betre!

Trumps forslag til ny helsereform inkluderte ein pott på 8 milliardar dollar som skal bidra til å dekkje helseforsikringsutgifter for personar med kroniske lidingar. Det er ikkje kjent om det er denne potten han siktar til i utsegna eller om han har tenkt å legge til ytterlegare middel.

Fleire helseekspertar har likevel gått ut og sagt at 8 milliardar dollar ikkje er nok til å dekkje forsikringskostnadene for dei som vil trenge det.

