Britisk journalist arrestert i Bangkok

Den britiske journalisten, som arbeider for den kinesiske kringkastaren CCTV, vart arrestert på Suvarnabhumi internasjonale flyplass måndag kveld. Ifølgje politiet vart det funne det dei omtalar som krigsvåpen, ein skotsikker vest og gassmasker i bagasjen hans.

Journalisten skriv på Facebook-profilen sin at han berre bar gassmasker og keramiske plater til bruk i sin eigen rusting, for å verne seg sjølve på jobb i den irakiske byen. Han presiserer at han ikkje var klar over at dette utstyret var klassifisert som krigsvåpen i Thailand.

Journalisten var på flyplassen fordi han skulle til Tyrkia, og derfrå vidare til den krigsherja byen Mosul saman med ein tysk frilansfotograf. Ifølgje thailandsk politi vart han arrestert fordi han ikkje har lisens til å bere sikkerheitsutstyret, skriv Channel NewAsia . Journalisten risikerer fem års fengsel dersom han blir dømt for å ha brote thailandsk lov. Han vart lauslaten mot ein kausjon på rundt 25.000 kroner, ifølgje politiet.

Foreininga for utanlandske korrespondentar i Thailand seier i ei fråsegn tysdag at dei er djupt bekymra over avgjerda om å sikte den britiske journalisten.

(©NPK)