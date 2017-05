Danmark har utlevert korrupsjonsskulda sørkoreanar

Chung Yoo-ra er var internasjonalt etterlyst og vart arrestert i ein Ålborg-forstad 1. januar. Ho er dottera til tidlegare president Park Geun-hyes nære venninne Choi Soon-sil. Sørkoreanske styresmakter skuldar 20-åringen blant anna for medverking til økonomisk kriminalitet og eksamensfusk.

Ho avviser alle skuldingar og gjekk rettens veg for å stanse utleveringa til heimlandet. Ein domstol i Ålborg bestemte 19. april at Chung kan utleverast, og kvinna bestemte førre veke å ikkje sette seg imot utlevering.

20-åringen er konkurranseryttar og kom i fjor haust til Danmark, der ho har ein av hestane sine. Ho er mistenkt blant anna for å ha tatt imot fleire millionar dollar som mora hennar Choi skal ha fått i mutingar frå Samsung.

Choi blir i Sør-Korea skulda for å ha utnytta sitt vennskap med presidenten til å presse store bedrifter for enorme pengesummar. Både ho og Park nektar for å ha gjort noko gale.

