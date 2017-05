Minst 58 båtflyktningar drukna i Middelhavet sist veke

Rundt 10.000 menneske vart på fire dagar sist veke berga utanfor kysten av Libya i store redningsoperasjonar. Samtidig vart lika av 50 menneske henta opp etter at dei enten drukna på sjøen eller vart knuste eller kvelte på botnen av skrøpelege båtar. Det opplyser FNs høgkommissær for menneskerettar (UNHCR) tysdag.

I tillegg fann den libyske kystvakta førre veke sju lik i nærleiken av ein gummibåt som lufta hadde gått ut av. Nesten 80 overlevande klamra seg desperate til den same båten.

I ei anna hending fann den tunisiske kystvakta ei død kvinne og 126 overlevande i ein båt som hadde drive rundt på havet i to dagar.

Men mange menneske er framleis sakna i Middelhavet sidan førre veke, ifølgje augevitne.

Angripne av væpna menn

Migrantar som vart berga av egyptiske fiskarar og frakta til den søritalienske byen Crotone, har fortalt til UNHCR at minst 82 av medpassasjerane deira forsvann då gummibåten deira fall saman etter berre nokre timar på sjøen.

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) opplyser at berga båtflyktningar som kom til Sicilia måndag, har fortalt at titals menneske er sakna etter liknande hendingar.

Andre migrantar har sagt at dei vart angripne til sjøs av væpna menn som stal alt dei hadde, inkludert båtmotoren, mens mange vart skotne og såra, opplyser UNHCR.

Over 3.200 offer

Dei siste dødsfalla inneber at 1.481 flyktningar og migrantar har mista livet så langt i år, mens ytterlegare 1.720 er sakna, ifølgje tal frå IOM og UNHCR.

På same tid i fjor hadde dei to organisasjonane registrert rundt 2.500 offer.

Konfliktherja Libya har lenge vore utgangspunkt for krigsflyktningar og migrantar som legg ut på havet i håp om eit betre liv i Europa.

