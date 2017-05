Ny utsetjing for nedrustinga i Colombia

President Juan Manuel Santos stadfesta utsetjinga måndag og insisterte på at forseinkingane ikkje på nokon måte endrar regjeringa og FARCs avgjerd om å overhalde fredsavtalen dei imellom. Avtalen blei signert i november i fjor.

Ifølgje Santos blir fristen utsett i samråd med FN og FARC. Demobiliseringssonene vil bli forlengde med to månader, noko som betyr at geriljamedlemmene har 60 dagar på seg til å gå over til å leve sivile liv. Rundt 7.000 FARC-medlemmer har 26 plassar i landet der dei kan levere inn våpen og førebu seg på å gå over til å vere ein politisk organisasjon, i samsvar med fredsavtalen.

– Den ekstra tida vil gi oss moglegheita til å avslutte prosessen med å få dei over i sivile liv utan våpen, seier Santos.

Dei første tolv medlemmene av FARC-geriljaen i Colombia leverte inn sine våpen 12. mai, i det som teiknar seg som «individuell nedrusting». Avvæpninga går føre seg med FN-observatørar til stades.

FARC og regjeringa forhandla i fleire år med Noreg og Cuba som tilretteleggjarar for å komme fram til avtalen. Over 220.000 menneske er drepne i den over 50 år lange borgarkrigen, og 6 millionar er drivne på flukt.

