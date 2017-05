To bilbomber i Bagdad på få timar

Tysdag føremiddag blei minst sju menneske drepne og over 30 såra då ei bilbombe eksploderte i den irakiske hovudstaden. Bilen som bomba var plassert i, stod parkert utanfor eit offentleg kontor.

Nokre timar tidlegare blei minst 15 menneske drepne og 27 såra då ei annan bilbombe gjekk av utanfor ein populær iskrembutikk i Karada-distriktet i Bagdad.

Sjukehus og politi opplyser at det første angrepet skjedde måndag kveld etter at sola var gått ned og muslimane kan ete, ettersom dei for tida fastar på dagtid i samband med ramadan.

Etter det blir mørkt er det mange familiar som fyller opp restaurantar og kafear. Ifølgje styresmaktene var bomba plassert i ein bil parkert utanfor iskrembutikken og visstnok løyst ut med fjernkontroll.

Videoar på sosiale medium viser kaotiske tilstandar i kjølvatnet av eksplosjonen, med såra liggjande på bakken.

Ingen har førebels sagt at dei står bak den siste bomba, men ekstremistgruppa IS hevdar den står bak bilbomba mot iskremrestauranten. IS har også tidlegare gjennomført fleire liknande angrep. Under ramadan i fjor blei fleire hundre personar drepne av ei lastebilbombe.

