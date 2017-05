WHO: Tobakk tar livet av sju millionar menneske kvart år

Kvart år døyr rundt sju millionar menneske som følgje av at dei bruker tobakk, skriv Verdshelseorganisasjonen i ein ny rapport. WHO åtvarar også mot sjølve produksjonen, som både er skadeleg lokalt – og for atmosfæren.

– Tobakk truar alle av oss, fastslår WHO-sjef Margaret Chan.

Dyrking av tobakk forverrar fattigdomsproblema fordi den legg beslag på matjord. Dessutan forureinar den lufta.

Sprøytemiddel

Tobakksplantene krev langt meir gjødsel og skadelege sprøytemiddel enn andre typar avlingar. Dessutan fordriv tobakksplantene skog. Ikkje berre fordi plantene trenger plass når dei blir dyrka, men også fordi ein treng bål for å tørke tobakksplantene.

Det går med eitt tre for å tørke blad til rundt 300 sigarettar.

Ikkje nok med det, tobakksplantene trenger også svært mykje vatn for å vokse.

I tillegg kjem altså sjølve forureininga frå sigarettane.

Over seks billionar sigarettar blir tent kvart år, og røyken frå sigarettane fører til utslepp av mellom tre og fem millionar tonn drivhusgassar – i tillegg til fleire tusen tonn kreftframkallande kjemikaliar.

– Frå start til slutt utgjer tobakk enorm skade, slår Oleg Chestnov, assisterande direktør i WHO, fast.

Skadane frå tobakken vil berre auke, trur WHO, som meiner at ein milliard menneskeliv vil gå tapt dette hundreåret, og det er den fattige delen av verda som blir hardast ramma.

Innan 2030 reknar WHO med at over 80 prosent av dødsfalla som kjem i følgje av tobakk vil skje i utviklingsland, der tobakksselskapa har sett inn støyten etter at den industrialiserte verda stadig har gått til sterkare restriksjonar.

