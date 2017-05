AP: Minst 50 drepne eller såra av bilbombe i Kabul

Talsmann for styresmaktene, Najib Danish, opplyser at ein sjølvmordsbombar i bil utløyste den kraftige eksplosjonen i området Wazir Akbar Khan. Her ligg det fleire ambassadar, og det er ikkje langt frå presidentpalasset. Det er ikkje kjent kva som var målet for angrepet. Danish seier eksplosjonen var så kraftig at meir enn 30 køyretøy er heilt eller delvis øydelagt.

Ismail Kawasi, talsmann for helsestyresmaktene opplyser at meir enn 50 skadde er komne sjukehus i Kabul så langt, men at det ikkje ligg føre noka oversikt over drepne.

Knust

Kort etter smellet steig det mørk røyk mot himmelen over byen synleg på lang avstand.

Vitne seier at bygningar fleire hundre meter unna fekk dører og vindauge øydelagt, mens AP opplyser at butikkar og bygningar så langt unna som ein kilometer har fått skader.

– Ein kjempeeksplosjon øydela akkurat alle vindauge på kontoret vårt, skriv Wall Street Journals journalist Jess Donati på Twitter , med bilete av øydeleggingane.

Rushtrafikk

Smellet blei høyrt nøyaktig fire veker etter at ei kraftig bilbombe eksploderte ved ein NATO-kolonne i Kabul. Då blei åtte personar drepne, dei fleste sivile, og ekstremistgruppa IS hevda å stå bak. Også då smalt det midt i rushtrafikken mellom klokka 8 og 9 lokal tid, mens tusenvis av menneske var på veg til jobb.

(©NPK)