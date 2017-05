CNN: Trump flyttar ikkje USAs ambassade til Jerusalem

Eit samla verdssamfunn har slått fast at Israels okkupasjon av Aust-Jerusalem for 50 år sidan, var ulovleg, og FNs tryggingsråd har fleire gonger kravd tilbaketrekking.

Ingen land i verda har derfor etablert ambassade i Jerusalem, men plassert dei i Tel Aviv.

Trump lovde i valkampen at USA under hans leiing ville flytte ambassaden, noko som resulterte i omfattande protestar og mange åtvaringar, ikkje minst frå arabarverda.

Utanriksminister Rex Tillerson og andre i kretsen rundt Trump skal ha åtvara Trump mot følgjene av ambassadeflytting, og ei sentral kjelde i Det kvite hus seier no til CNN at han har lagt planen på is.

Ifølgje kjelda meiner Trump framleis at ambassaden bør flyttast, men han skal ha innsett at dette ikkje vil vere noko godt bidrag i forsøket på å få i stand ein fredsavtale mellom Israel og palestinarane.

USA vedtok i 1995 ei lov som slår fast at deira Israel-ambassade skal liggje i Jerusalem, men alle dei fire presidentane sidan har underteikna presidentordrar kvar sjette månad som har utsett flyttinga. Fristen for å underteikne ein ny slik ordre går ut torsdag.

– Dersom han underteiknar utsettinga denne veka, inneber ikkje det at han har endra meining. Det er berre eit spørsmål om timing, om når og ikkje om, seier kjelda til CNN.

