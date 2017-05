Ekspert: Parisavtalen vil leve vidare 

– Dersom USA trekkjer seg ut, har det store negative konsekvensar for det vidare samarbeidet, seier forskingsdirektør Steffen Kallbekken ved Cicero Senter for klimaforsking til NTB.

Han viser til dei ambisiøse måla for utviklinga framover som blir trekte opp i avtalen, som legg opp til satsing over tid for å nå langsiktige klimamål.

– Avtalen er heilt avhengig av framleis samarbeid mellom land, slik at ein gradvis aukar innsatsen, seier klimaforskaren.

– Eg er ikkje bekymra for at avtalen som såleis skal bli borte, men eg er bekymra for om ein klarer å realisere sine eigne ambisiøse mål, konstaterer Kallbekken.

Han understrekar at tilliten til samarbeidet mellom nasjonane i verda blir undergraven dersom USA forsvinn ut.

– I tillegg har det reelle konsekvensar ved at det blir mindre finansiering frå USA til andre land.

Samtidig har Kina for lengst signalisert at landet står ved sine klimaforpliktingar.

– Mange land var tidleg ute med å bekrefte at dei står bak avtalen, inkludert Kina. Det betyr veldig mykje at Kina og EU står bak avtalen, seier Kallbekken.

