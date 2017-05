Miljøaktivist ser oppside ved konfrontasjon om Parisavtalen 

Onsdag ettermiddag melde nyheitsnettstaden Axios at Trump har bestemt seg for å trekkje USA ut av Parisavtalen. Opplysninga er ikkje offisielt bekrefta.

Men sjølv om det skulle stemme, er det ikkje berre negativt, meiner Wendel Trio, direktør i CAN Europe, ein paraplyorganisasjon for europeiske miljøorganisasjonar.

– Eg er faktisk ganske positivt innstilt. Dei siste to åra har vi ikkje sett stats- og regjeringssjefar gå så sterkt til forsvar for Parisavtalen som no, seier Trio til NTB.

Han påpeikar at for eksempel EUs leiarar igjen og igjen har understreka kor viktig Parisavtalen er for dei.

– Det ville ikkje ha skjedd utan Trump, seier Trio.

– Eg meiner den konfrontasjonen som finn stad no, gjer at politiske leiarar blir tvinga til å forsvare klimainnsatsen på ein endå sterkare måte enn før, seier han.

