Nordeuropeiske IS-krigarar arresterte i Syria

Operasjonen vart gjennomført saman med kurdiskleidde styrkar og ifølgje den svenske nyheitskanalen blir dei to personane no avhøyrde på ein hemmeleg stad i den kurdiskkontrollerte delen nord i Syria.

Personane er heimehøyrande i Nord-Europa og deserterte frå IS for eit par veker sidan. Dei kontakta svensken Jesper Söder, som frivillig kjempar for YPG, via sosiale medium. Seinare overgav dei seg til den kurdiske militsen.

TV4 Nyhetene har fått tilgang til dokument som viser at operasjonen var i regi av svenske styresmakter, som også har orientert kollegaer i dei aktuelle nordeuropeiske landa. Nasjonaliteten til dei to er ikkje kjent.

Svenske UD, sikkerheitspolitiet (Säpo) og andre involverte etatar vil ikkje kommentere saka.

