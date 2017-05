Politiet i Manchester har lauslate tre personar

På Twitter skriv politiet at dei har sett fri to menn på 20 og 24 år frå Fallowfield-området og ein 37 år gammal mann frå Blackley. Politiet har framleis fleire personar i varetekt for avhøyr for å vidare kartleggje aktiviteten til gjerningsmannen Salman Abedi før angrepet og finne ut om han hadde medhjelparar, korleis han skaffa bomba og korleis han planla og gjennomførte angrepet.

– Våre undersøkingar viser så langt at Abedi sjølv gjorde mesteparten av innkjøpa av komponentane, og det teiknar seg eit bilde av at aktiviteten og handlingane blei utført på eiga hand dei fire dagane frå han kom til landet til han gjennomførte dette grufulle angrepet, seier etterforskingsleiaren Russ Jackson.

Meir enn tusen personar arbeider for tida med etterforskinga av bombeangrepet som drap 22 menneske etter ein Ariana Grande-konsert på Manchester Arena 22. mai.

– Omfanget av etterforskinga er enormt, med over 7.000 innlegg i loggen som følgjer linjene i undersøkingane inne på antiterrorrommet. Vi har nesten 300 digitale hjelpemiddel, inkludert telefonar, som vi jobbar oss gjennom og hundrevis av vitne å kontakte og få utsegner frå, seier Jackson.

