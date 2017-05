USA: Test av rakettforsvar var vellykka

Missilet blei først fyrt av frå testbasen Reagan Test Site på Marshall Islands. Deretter sende USA opp ein rakett for å avskjere og utradere missilet, frå flybasen Vandenberg i California, opplyser militæret i ein pressemelding. Rakettforsvaret eliminerte den simulerte trusselen slik det skulle

– Dette systemet er livsviktig for å forsvare vårt land, og denne testen demonstrerer at vi har ein kvalifisert, påliteleg avskrekkingsmekanisme mot ein svært reell trussel, seier viseadmiral Jim Syring, som leder rakettforsvaret US Missile Defense Agency.

USA hadde på førehand varsla at landet skulle teste evna til å skyte ned interkontinentale missil, i lys av Nord-Koreas våpenutvikling. Dagen før testen gjennomførte Nord-Korea nok ei testoppskyting av eit mellomdistanse ballistisk missil, noko som blant anna blei sett som ein reaksjon på USA test.

Pentagon-talsmann kaptein Jeff Davis stadfestar/stadfester/bekreftar at den anstrengde situasjonen med Nord-Korea er ein av grunnene til at dei testar forsvarssystemet, men seier det også er andre faktorar med, som Irans aukande kapasitet til å utvikle avanserte våpen.

