Vucic innsett som Serbias nye president 

– Vi må skape ein region der forskjellar er ein fordel og ikkje grunnlag for samanstøytar. Det har vore nok gravferder på Balkan, det er på tide å gi liv, sa Vucic i innsettingstalen onsdag.

Vucic meiner Serbia bør pleie forholdet til både Kina, Russland og USA.

Han vil ikkje la Serbia bli medlem av Nato eller nokon annan militærallianse. I staden vil han at landet skal kunne snakke med alle og ha moglegheit til å forsvare seg sjølv militært.

Under sine år som statsminister sa Vucic fleire gonger at EU-medlemskap var eit strategisk mål. Samtidig jobba han for å styrke banda til Russland, som er Serbias tradisjonelle alliansepartnar.

Vucic vann presidentvalet overlegent i april. Rolla som president er først og fremst symbolsk i Serbia, men med talen markerte han at han framleis har tenkt til å spele ein sentral rolle i serbisk politikk.

