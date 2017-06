Comey stiller til høyring i Senatet 8. juni

Comey har gått med på å forklare seg om FBIs etterforsking av påståtte band mellom Russland og folk i Donald Trumps valkampstab.

Ekspertar og media har spekulert i om Comey vart sparka fordi Trump ønskte å setje ein stoppar for etterforskinga.

FBI og amerikansk etterretning har tidlegare konkludert med at Russland prøvde å påverke valutfallet i USA, visstnok for å sikre at Trump vann.

8. juni møter Comey til open høyring i etterretningskomiteen i Senatet, for deretter å svare på spørsmål bak lukka dører.

(©NPK)