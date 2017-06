Danmarks statsminister vil ha fengselsstraff for tigging

Forslaget er eit svar på eit utspel frå Københavns overborgarmeister, Frank Jensen, der han bad regjeringa om hjelp fordi han meiner problema med romfolk i København er blitt for store. Onsdag kveld svarte Løkke Rasmussen på oppfordringa.

– Det vi er vitne til høyrer ikkje heime i vårt samfunn. Regjeringa vil fordoble og skjerpe straffa for «utryggheitsskapande tigging» frå sju dagars fengsel på vilkår til 14 dagars fengsel utan vilkår, seier statsministeren.

Ifølgje han retter tiltaket seg mot «rombandar» i den danske hovudstaden. Sosialdemokratane støttar forslaget, seier partileiar Mette Frederiksen. Forslaget skal etter planen ferdigbehandlast i sommar.

Overborgarmeister Jensen er fornøgd, men seier at det mildast talt berre løyser ein mindre del av tiggeproblemet i København. Han påpeiker at noko også må gjerast, for eksempel med alle som søv på gata i byen, som han meiner bidrar til å skape utryggleik for folk. Politiet i København har hittil i år tømt 25 leirar med romfolk, noko som ifølgje regjeringa ikkje er nok.

