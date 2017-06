Dansk støttegruppe vil ha Scandinavian Star-svar

Torsdag kjem Stortingets granskingskommisjon med sin rapport om Scandinavian Star-ulykka, der 158 menneske døydde i brannen på ferja og éin person døydde av skadar i ettertid. Kommisjonens oppgåve har først og fremst vore å vurdere om den informasjonen Stortinget har fått under tidlegare behandlingar av saka, gir eit korrekt og fullstendig bilete av saka. Scandinavian Stars Danske Støtteforening håpar likevel på ny informasjon.

– Vi forventar ikkje at det kjem eit 100 prosents gjennombrot. Men vi forventar at det kjem ein del innrømmingar til oss når det gjeld våre påstandar om kva som skjedde. Med det vi veit i dag, at brannen var påsett og planlagt, er det ikkje akseptabelt at det ikkje er avklart akkurat kva som skjedde. Det må setjast eit punktum. Så vi håpar at kommisjonens rapport vil opne for at dei skuldige blir stilt til ansvar, seier talsmann for foreininga Mike Axdal.

Omstenda rundt og etterforskinga av brannen natt til 7. april 1990 har vore gjenstand for diskusjonar, utan at det er komme klare svar. Mistankar og påstandar om sabotasje, brannstifting og forsikringssvindel har vore reist. Ei ny politietterforsking som vart sett i gang i 2014, konkluderte i fjor med at ingenting kunne bevisast. Saka vart lagt bort.

