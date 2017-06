Mensa i Sverige ringt ned etter fyllefest

Medlemmene, som må ha scora over 131 i IQ på ein eigen test for å få vere med, vart omtalt som idiotar etter at politiet og vektarar laurdag måtte rykke ut for å stanse årsfesten deira.

No opplyser Mensa at fleire av dei kommande IQ-testane er fullbooka, og talet på bestillingar har auka frå 3,5 til 25 per døgn, skriv Eskilstuna-Kuriren .

– Det er ganske logisk: Er ein synleg i pressa, så får ein meir merksemd. Fleire les om oss og vågar å ta steget og søke. Merksemd er bra, men det her er ein veldig trist måte å få merksemd på, seier talsperson Jenny Åkerman i Mensa.

Laurdag feira Mensa-medlemmene, etter det som er sagt blant dei 2 prosent smartaste innbyggjarane i landet, avslutninga av det fire dagar lange årstreffet i Eskilstuna. Politiet vart tilkalla fordi deltakarane drakk sprit i korridorane, braut seg inn i eit konferanselokale og heldt ein høglydt fest på hotelltaket etter hovudfesten og spelte trommer klokka fire om natta.

Åkerman påpeiker at det er hyggeleg med nye medlemmer, men om ein er ute etter hard festing, så er ikkje medlemskap i Mensa det smartaste å satse på.

(©NPK)