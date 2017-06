Trump flyttar ikkje ambassaden til Jerusalem

Presidenten underteikna torsdag ei ny utsetjing av Kongressens vedtak frå 1995, om at USAs Israel-ambassade skal liggje i Jerusalem. Dokumentet er gjeve att i sin heilskap av den israelske avisa Haaretz .

Alle presidentar har sidan vedtaket blei fatta underteikna tilsvarande utsetjingar kvart halvår, noko Trump i valkampen lovde at han ikkje akta å gjere.

Eit samla verdssamfunn har slått fast at Israels okkupasjon av Aust-Jerusalem for 50 år sidan var ulovleg, og FNs tryggingsråd har gjentatte gonger kravd tilbaketrekking.

Ingen har flytta

Ingen land i verda har derfor etablert ambassade i Jerusalem, noko israelske styresmakter i alle år har oppfordra til.

Ein talsmann for det israelske utanriksdepartementet ville torsdag ikkje kommentere nyheita om at Trump hadde brote løftet om å flytte ambassaden.

Protestar

Trumps varsla ambassadeflytting utløyste omfattande protestar og mange åtvaringar, også frå USAs allierte i arabarverda.

Utanriksminister Rex Tillerson og andre i kretsen rundt Trump skal ha åtvara Trump mot følgjene av ambassadeflytting, og Trump skal ha innsett at dette ikkje vil vere noko godt bidrag i forsøket på å få i stand ein fredsavtale mellom Israel og palestinarane.

Det kvite hus understreka torsdag at Trump slett ikkje har endra meining i saka, og at han på sikt aktar å oppfylle løftet om å flytte ambassaden og er ein sterk støttespelar for Israel.

(©NPK)