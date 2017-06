Trump kjem med Parisavtale-avgjerd torsdag 

Onsdag kveld kom meldinga frå Trump:

– Eg vil offentleggjere mi avgjerd om Parisavtalen torsdag klokka 15. Rosehagen ved Det kvite hus. GJER AMERIKA STORARTA IGJEN!

Amerikanske medium har i over eit døgn meldt at Trump venteleg vil trekkje USA ut av Parisavtalen. Det store spørsmålet blir korleis presidenten planlegg og ser for seg at det skal skje.

Torsdag ettermiddag – det vil seie klokka 21 norsk tid – får vi altså vite om spekulasjonane stemmer.

Kritikken frå resten av verda har hagla, og ein av dei som uttalte seg natt til torsdag, var Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog. Han seier det vil skuffe heile verda om USA trekkjer seg frå klimaavtalen.

– Å trekkje seg frå avtalen vil kunne øydeleggje for USAs ambisjonar i andre multinasjonale forhandlingar og for arbeidet deira i FN, seier Skoog.