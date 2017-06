200.000 flyktar frå Raqqa før offensiv

Ein talsmann for den USA-leidde koalisjonen, den amerikanske obersten Ryan Dillon, seier flyktningane flyttar inn i leirar og busetnad i nærleiken av byen.

Syrias demokratiske styrkar har bestemt seg for å be sivilbefolkninga forlate byen framfor å bli i Raqqa, seier Dillon. Styrkane, som er kjent under den engelske forkortinga SDF, er ein allianse av kurdarar og arabarar som kjempar mot ekstremistgruppa IS. Koalisjonen nærmare seg Raqqa frå nord, aust og vest, men har førebels ikkje tatt seg inn mot dei sørlege delane av byen.

Russiske fly har gjennomført fleire bombeangrep mot IS-kolonnar som forlèt byen, opplyser russiske styresmakter.

(©NPK)