Minst 36 døde etter angrep mot kasino i Manila

Ein mann entra Resorts World Manila natt til fredag, eit kompleks med hotell, kasino og restaurantar, som ligg tett ved den internasjonale flyplassen i Filippinanes hovudstad. Han skaut med automatgevær og sette fyr på møblar fleire stadar.

Ifølgje politiet vart ingen skadde av han direkte, men i panikken på kasinoet og hotellet vart likevel minst 70 personar rapportert skadde, og seinare vart 36 funne døde i røykfylte rom. Fleire av dei skadde skal hoppa ut av vindauge i bygningane. Den einaste med skotskadar var ei sikkerheitsvakt som skaut seg sjølv ved eit mistak i forvirringa.

Brann seg til døde

Politiet sa først at dei hadde drepe gjerningsmannen, men politisjef Ronald dela Rosa gjekk seinare ut med ei anna forklaring på korleis mannen døydde på eit hotellrom, tidleg fredag:

– Han la seg på senga, dekte seg med eit tjukt teppe, helte tilsynelatande bensin på seg sjølv og tende på.

Etter angrepet natt til fredag hevda ekstremistgruppa IS å stå bak, men filippinsk politi meiner det er snakk om eit ransforsøk, ikkje terror.

Utlending

Dela Rosa har ikkje identifisert angriparen, men seier han snakka engelsk, kom i bil, var rundt 180 centimeter høg og lys i huda og hadde bart.

– Det har vore tilfelle der utlendingar har blitt rasande etter å ha spelt bort store beløp. Det kan vere eit mogleg motiv, sa Dela Rosa.

Ein talsmann for ei militant islamistgruppe som har sverja truskap til IS, hevda i ei kunngjering at det var ein av deira menn som stod bak angrepet.

Nærmare 130 menneske er drepne i kampar mellom filippinske sikkerheitsstyrkar og opprørarar i Malawi den siste veka, opplyste hæren i landet onsdag. Kampane starta då væpna menn med svarte IS-flagg tok seg inn i den muslimskdominerte byen for ei veke sidan.

