Trump: Eg vil gi USA like konkurransevilkår 

Med få unntak har presidenten fått massiv kritikk for avgjerda om å trekkje USA ut av klimaavtalen, blant anna frå EUs klimakommissær Miguel Arias Cañete, som kalla torsdagen ein trist dag for verdssamfunnet, etter at Trumps avgjerd var kjent. Seks timar seinare la Trump ut ein video av seg sjølv og fråsegna i Rosehagen utanfor Det kvite hus, med Twitter-kommentar .

– Min jobb som president er å gjere alt som står i mi makt for å gi Amerika like konkurransevilkår. #AmericaFirst.

Ifølgje Trump bryt USA med forpliktinga om å kutte utsleppa av skadelege klimagassar med mellom 26 og 28 prosent frå 2005-nivå innan 2025, slik tidlegare president Barack Obama gav løfte om.

– Vi forlèt avtalen, men vi vil begynne å forhandle og sjå om vi kan komme fram til ein avtale som er rettferdig, sa Trump då han kom med si kunngjering i Rosehagen torsdag.

Ifølgje New York Times vil Trump følgje prosedyrane for uttrekking som ligg i Parisavtalen. Dei inneber at det kan ta nesten fire år før USA formelt er ute. Det vil i praksis bety at den endelege avgjerda om korleis USA skal ta omsyn klimaavtalen ligg hos det amerikanske folket når dei skal velje sin neste president om tre og eit halvt år.

