Venezuelas president lovar folkeavstemming om ny grunnlov

Maduro kom med beskjeden på Twitter torsdag kveld.

– Den nye grunnlova skal leggjast fram for folket til å stemme over, seier Maduro.

Opposisjonen har ikkje mykje til overs for forslaget, som også får kritikk frå stemmer i Maduros eige sosialistparti. Statsadvokat Luisa Ortega seier at det først må haldast ei folkeavstemming om folket faktisk vil ha ei ny grunnlov skriven av den omstridde folkekongressen. Opposisjonen har tidlegare påpeikt at folket ikkje vil ha ny grunnlov, dei vil ha ny president.

Nedstemt plan

Det er ein månad sidan Maduro signerte ein resolusjon om å opprette ein folkekongress som skal lage ny grunnlov som skal erstatte grunnlova som forgjengaren Hugo Chávez utarbeidde. Maduros plan er å plukke ut 500 representantar for arbeidarar og lokale styresmakter til å skrive ny grunnlov, i staden for at folkevalde politikarar gjer det.

Ikkje overraskande vart planen nedstemt i nasjonalforsamlinga, der opposisjonen har fleirtal. Dei folkevalde påpeikte allereie då at eit slikt trekk krev at det først blir halde folkeavstemming om folket faktisk vil ha ei ny grunnlov.

Kritikk

Opposisjonen seier Maduro med folkekongressen prøver å avlyse lokalvalet i år og neste års presidentval og sikre at han sjølv blir sitjande som leiar.

Ifølgje meiningsmålingar vil Maduro og sosialistane tape begge desse vala om dei blir haldne, i ei tid med stor uro og misnøye i landet som følgje av råvaremangel og enorm inflasjon.

(©NPK)