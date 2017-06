Jussekspertar rår Trump til å droppe tvitringa

For å få gjeninnført Trumps presidentordre om innreiserestriksjonar, har justisdepartementet i USA lagt vekt på at lova ikkje er retta mot muslimar. Det er ikkje snakk om eit innreiseforbod og det er mindre restriktivt enn første versjonen var. Det fekk Trump til å frese på sosiale medium:

– Folk, advokatar og domstolar kan kalle det kva dei vil, men eg kallar det det vi treng, og det er: eit INNREISEFORBOD, skreiv presidenten i den første av fem twittermeldingar .

Etter mykje kritikk for den formuleringa, tok han seint måndag den opp att i den femte meldinga sin:

– Det er korrekt, vi treng eit INNREISEFORBOD for spesielt FARLEGE land, ikkje eit politisk korrekt omgrep som ikkje vil hjelpe oss med å beskytte folket vårt!

Ikkje bra

Ektemannen til Trumps rådgjevar Kellyanne Conway, George T. Conway III, er ein av dei som meiner Trump gjer meir skade enn godt for si eiga sak med alle Twitter-utspela.

– Trumps tvitring mot justisdepartementet får kanskje enkelte folk til å føle seg betre, men det vil ikkje bidra til å overtyde fleirtalet i Høgsterett, påpeikar advokaten frå New York.

Conway minner om at det er avgjerda frå Høgsterett som faktisk betyr noko i spørsmålet om det omstridde innreiseforbodet er lovleg og kan gjeninnførast, slik Trump vil. Conway, som har vore kandidat til å bli riksadvokat og representere presidenten i Høgsterett, brukar Trumps eiga formulering i kommentaren på Twitter:

– Trist.

Hjelp

Trump kallar den redigerte versjonen justisdepartementet har forma ut «utvatna» og «politisk korrekt». Han lovar å gjennomføre ekstrem gransking av folk som kjem til USA, uansett, og kallar domstolane trege og politiske.

Motstandarar av innreiseforbodet frydar seg over utbrota. Neal Katyal, tidlegare riksadvokat som no representerer Hawaii i søksmålet mot innreiseforbodet, seier det kjennest som om Trump er på hans side no.

– Vi treng ikkje hjelpa, men vi tar imot!, skriv han på Twitter.

Tause

Det er ikkje kjent om presidenten har ytra sitt syn på saka overfor justisdepartementet i noko anna forum enn på sosiale medium. Departementet nektar å kommentere saka.

Jussprofessor Josh Blackman frå South Texas College of Law i Houston seier at Trump verkar å vere den verste klienten noko sinne for ein riksadvokat.

– Når du er advokat er det du ønskjer at klienten din ikkje seier noko, påpeikar Blackman.

