Rapport: Russarar hacka seg inn i det amerikanske valsystemet

Leverandøren laga programvare som skulle brukast til avstemming under valet. Innhaldet i rapporten frå amerikanske sikkerheitsmyndigheiter indikerer at hackinga trengde lenger inn i det amerikanske avstemmingssystemet enn det som har vore kjent til no.

Phishing

Rapporten frå etterretningsorganisasjonen NSA, som vart publisert av The Intercept , seier ikkje noko om hackinga hadde innverknad på valresultata. Men det går fram at russisk militær etterretning hacka seg inn i systemet til programvareleverandøren og sende såkalla spear phishing-e-post til meir enn hundre valmenn i slutten av oktober eller i byrjinga av november.

Spear phishing er ei avansert form for phishing. Den rettar seg gjerne mot bedrifter som blir lurte til å gi frå seg brukarnamn og passord.

Falsk konto

Dokumentet opplyser at russisk militær etterretning «utførte dataspionasje mot eit namngitt amerikansk selskap i august 2016 openbert for å få informasjon om valrelatert programvare og maskinvareløysingar, ifølgje informasjon som vart tilgjengeleg i april 2017».

Ein reknar med at hackarane har brukt data frå angrepet til å opprette ein ny e-postkonto for å starte ein phishing-kampanje retta mot amerikanske, lokale styresmakter.

«Til slutt sende dei prøve-e-post til to ikkje-eksisterande kontoar som tydelegvis er knytt til stemmegjeving per post, antakeleg med det formål å opprette desse kontoane for å etterlikne gyldige tenester», skriv NSA i rapporten.

