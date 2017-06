Amnesty-sjef arrestert i Tyrkia

Tyrkisk politi arresterte tysdag advokaten Taner Kilic saman med 22 andre i byen Izmir vest i landet. Kilic leier Amnestys tyrkiske avdeling. Alle dei arresterte er mistenkte for å ha band til den muslimske predikanten, ifølgje Amnesty .

Tyrkaren Gülen har budd i sjølvpålagt eksil i USA sidan 1999. Gülen blir av regjeringa i heimlandet skulda for å ha stått bak det mislykka militærkuppet i fjor sommar, noko han sjølv avviser.

– Vi ber tyrkiske styresmakter om å sette fri Kilic saman med dei 22 andre advokatane, og fråfalle alle siktingar mot dei, seier Amnesty Internationals generalsekretær Salil Shetty.

Kilic har i ei årrekkje forsvart nettopp dei fridomane som tyrkiske styresmakter no trakkar på, heiter det vidare frå generalsekretæren. Organisasjonen trur ikkje at arrestasjonen er knytt til Kilics arbeid for Amnesty, men meiner den er eit eksempel på kor tilfeldig styresmaktene opererer når dei fortset oppreinskinga etter kuppforsøket.

Over 100.000 menneske har fått sparken eller blitt suspenderte frå offentleg sektor under unntakstilstanden som har rådd i Tyrkia sidan det mislykka kuppet 15. juli 2016.

Regjeringa har fått kraftig kritikk frå menneskerettsgrupper og andre for handteringa. Styresmaktene blir skulda for å ha gått altfor langt og bruke kuppforsøket som eit påskot for å forfølgje dei politiske motstandarane til president Recep Tayyip Erdogan.

