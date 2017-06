Den iranske revolusjonsgarden skuldar Saudi-Arabia og USA for å stå bak terrorangrep

Ekstremistgruppa IS tok på seg ansvaret for angrepa onsdag, men Revolusjonsgarden sende onsdag likevel ut ei erklæring om at Saudi-Arabia og USA var innblanda. Dei lovar hemn for angrepa, som ramma nasjonalforsamlinga og gravmonumentet til ayatolla Ruholla Khomeinis grav.

– Revolusjonsgarden har alltid vist at han ikkje vil la blodet til uskuldige bli spilt utan hemn, heiter det i fråsegna.

– Denne terrorhandlinga som skjer ei veke etter møtet mellom USAs president og leiaren for ein av dei reaksjonære regjeringane i regionen (Saudi-Arabia), viser at dei er involverte i denne barbariske handlinga, står det vidare.

Iran og Saudi-Arabia står steilt mot kvarandre i regionen, og spenninga mellom landa har dei siste dagane auka ytterlegare som følgje av den diplomatiske krisa rundt Qatar.

Revolusjonsgarden vart oppretta etter den islamske revolusjonen i 1979 for å motverke indre truslar som motrevolusjon og kupp. Han er direkte underlagt Irans øvste leiar Ali Khamenei.

Garden har eiga marineeining, luftforsvar og bakkestyrkar, etterretningsteneste og spesialstyrkar, og han kontrollerer også dei langtrekkande rakettane i landet. I all hovudsak er det også Revolusjonsgarden som står for Irans kontakt med grupper utanfor landet, som Hizbollah og Hamas.