Fransk kjelde: Angripar ved Notre-Dame hadde sverja truskap til IS

Videoen er funnen i leilegheita til 40-åringen, opplyser kjelda til nyheitsbyrået AFP.

Tidlegare onsdag kalla franske styresmakter angrepet for ei «isolert hending» og sa at angriparen aldri har vist teikn til radikalisering.

Men regjeringstalsmann Christophe Castaner understrekar overfor radiokanalen RTL at etterforskinga framleis er i eit tidleg stadium.

Ifølgje augevitne ropte den antatte gjerningsmannen at «dette er for Syria» og at han var «kalifatets soldat» idet han slo ein politimann med ein hammar framfor den berømte katedralen. Angriparen vart skoten og såra under hendinga.

Han har tidlegare vore busett i Sverige, der han har studert journalistikk og også jobba som journalist, skriv Aftonbladet og viser til den franske TV-kanalen LCI.

– Mannen jobba som frilansjournalist for ulike aviser og radio i Sverige i 2009 og 2010, seier Arnaud Mercier, professor i politisk kommunikasjon ved Universitetet i Paris 2 Assas til Aftonbladet.

Han skal også ha tatt ein master ved Universitetet i Uppsala. No skal han ha vore doktorgradsstudent ved eit fransk universitet, og rettleiaren hans, ein kjent fransk forskar innan medium og journalistikk, meiner han var «from som eit lam».

Ifølgje dokument han bar på seg, er han algerisk statsborgar.

Svensk politi seier at dei ikkje har nokon kjennskap til mannen, og sikkerheitspolitiet Säpo vil ikkje svare på om franske styresmakter har tatt kontakt i samband med saka.

