Iranske medium: Skyting og sjølvmordsangrep i Teheran 

Situasjonen i den iranske hovudstaden var framleis uavklart og meldingane sprikande onsdag formiddag.

Iransk fjernsyn har meldt at fire personar har angripe nasjonalforsamlinga, og at åtte personar er såra. Nyheitsbyrået Tasnim melder at minst éi sikkerheitsvakt er drepen i angrepet, ifølgje Reuters.

Minst éin person er også drepen i det som blir omtalt som eit sjølvmordsangrep ved Ruhollah Khomeinis grav, melder nyheitsbyrået ISNA, men det er uklart om vedkommande er identisk med sjølvmordsbombaren. I tillegg skal fem personar ha blitt såra etter at tre andre angriparar begynte å skyte i mausoleet.

– Terroristar

Iransk fjernsyn omtalar angriparane som «terroristar».

Mens enkelte medium har meldt om berre éin angripar i nasjonalforsamlinga, skriv andre at tre eller fire personar med skytevåpen tok seg inn i bygninga. Ifølgje enkelte meldingar var dei utstyrte med maskingevær.

Sikkerheitsstyrkar har samla seg både i og utanfor nasjonalforsamlinga, opplyser augevitne til nyheitsbyrået Reuters . Mens enkelte tidleg opplyste at angrepet var over, tyda andre meldingar på at det gjekk føre seg skotvekslingar mellom politiet og angriparane.

Uklart motiv

Motivet for angrepa er ukjent, og ingen er førebels arresterte.

Khomeini var grunnleggjar av Den islamske staten og stod i spissen for revolusjonen som styrta den amerikanskvennlege sjaen i 1979.

Sjiamuslimske Iran er involvert i krigen i Syria som støttespelar til regimet til president Bashar al-Assad. Landet blir også sett på som erkefienden til sunnimuslimske Saudi-Arabia og fleire andre Golfland.

