May opnar for å endre menneskerettslover for å nedkjempe terrorisme

Den konservative britiske leiaren seier ifølgje BBC at ho vil gjere det lettare å deportere mistenkte utlendingar og avgrense bevegelsesfridomen til personar som ein reknar med utgjer ein terrorfare, men som styresmaktene ikkje har nok bevis til å stille for retten.

– Og dersom våre menneskerettslover kjem i vegen for at vi kan gjere det, vil vi endre lova så vi kan gjere det, sa May i ein tale i Slough tysdag kveld.

Som følgje av terrorangrepa i London og Manchester har sikkerheitspolitikk blitt blant dei heitaste temaa før parlamentsvalet torsdag.

Labour reagerer på Mays haldning og meiner at det ikkje er feil bodskap å komme med no. Partiet har kritisert den konservative regjeringa for ikkje å bruke nok pengar på politiet.

(©NPK)