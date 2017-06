Medium: Angrepet mot Irans parlament er over

Irans hovudstad blei skaka av fleire sjølvmordsangrep og skyting onsdag føremiddag, først i nasjonalforsamlinga og etter det ved ayatolla Khomeinis mausoleum.

Over fire timar etter at den første meldinga om skyting kom, opplyser iranske medium at beleiringa av nasjonalforsamlinga er over. Tidlegare på dagen hadde fleire væpna menn tatt seg inn i bygningen og losna skot. Ein av dei skal ha løyst ut ei sjølvmordsbombe, og det blei også meldt om ein gisselsituasjon.

Totalt fire gjerningspersonar er drepne etter angrepet i parlamentet, ifølgje lokale medium.

Samtidig opplyser sjefen for Teherans redningstenester at 12 menneske er drepne, mens 39 er såra.

Den iranske statskanalen omtaler angriparane som «terroristar», og den ytterleggåande islamistgruppa IS hevdar å stå bak.

(©NPK)