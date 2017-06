25 omkom i eksplosjon på fyrverkerifabrikk i India

Ulykka skjedde onsdag på ein fabrikk i Balaghat-distriktet i delstaten Madhya Pradesh. Det tok fleire timar å sløkkje brannen som oppstod.

– Ein stor eksplosjon vart løyst ut då arbeidarar jobba med å lage materialar til fyrverkeri. Til saman 25 menneske, 19 kvinner og seks menn, har omkomme i tragedien, seier distriktspolitisjef Amit Sanghi.

Årsaka til ulykka er ikkje klar, men politiet trur ein av arbeidarane kan ha kasta frå seg ein sigarettsneip i eller ved fabrikken.

Fleire skadde får behandling for brann- og røykskadar, og for to av dei er tilstanden kritisk.

