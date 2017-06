Qatar: Nyheitsbyrå først hacka i april

Ein førebels rapport om hendinga vart offentleggjort av qatarske etterforskarar onsdag.

Her står det at nettsida til nyheitsbyrået vart utsett for eit avansert dataangrep i april, og at det då vart installert ei datafil. Den vart seinare brukt til å publisere ei nyheitssak med fabrikkerte utsegner frå Qatars statsleiar, emiren Tamim bin Hamad al-Thani.

Dei påståtte uttalane om blant andre Iran og Israel vart nemnt av Saudi-Arabia og andre arabiske land som ei grunngjeving då dei nyleg kutta dei diplomatiske banda til Qatar.

I rapporten om saka står det ikkje kven som kan ha stått bak hackinga. Tidlegare har TV-kanalen CNN sitert amerikanske og qatarske kjelder som trur det var russiske hackarar som utførte dataangrepet.

Motivet kan ha vore å undergrave USAs utanrikspolitikk ved å skape konflikt mellom landa som er allierte med amerikanarane. USAs største militærbase i Midtausten ligg i Qatar, men også Saudi-Arabia er ein viktig amerikansk alliert.

Russiske styresmakter har avvist skuldingane.

(©NPK)