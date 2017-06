Russland seier hackarar frå USA går til angrep på nettstaden til Putin 

Dmitrij Peskov seier at dei heile tida opplever at nettsida til den russiske presidenten blir hacka frå USA. Peskov trur ikkje at den amerikanske etterretningstenesta eller amerikanske styresmakter står bak hackinga. Talsmannen stadfestar også at dataangrep mot nettsida har kome frå andre land.

I fjor blei Russland sjølv skulda for å ha stått bak dataangrep før det amerikanske valet i 2016, mot datamaskiner som høyrde til det demokratiske partiet i USA. Russland nekta for desse skuldingane.

I april klaga det russiske utanriksdepartementet også over at det jamleg blir utsett for hackarangrep.

(©NPK)