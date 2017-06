Valet i gang i Storbritannia

Vallokala opna klokka 7 britisk tid, og stemmegjevinga ved dei 40.000 vallokala vil går føre seg fram til 22 torsdag kveld, ifølgje BBC .

Ved førre val i 2015 fekk dei konservative reint fleirtal og 331 av dei 650 plassane i Parlamentet.

Det har lenge lege an til ein soleklar siger også denne gongen for det konservative partiet til statsminister Theresa May. Men ifølgje dei siste meiningsmålingane har Labour halt innpå, og no er det usikkert om May og partifellane vil sikre seg reint fleirtal i Parlamentet.

Britiske meiningsmålingar har likevel vist seg å slå feil tidlegare, både under valet for to år sidan, då dei konservative sikra seg reint fleirtal sjølv om meiningsmålingane viste noko anna, og under EU-folkeavstemminga i fjor sommar. Då viste målingane i lang tid at EU-tilhengarane kom til å vinne, men det var brexit-tilhengarane som sigra.

Valet skulle i utgangspunktet vore halde i 2020. Då May tidlegare i år bestemt at valet skulle haldast allereie no, var det i ein periode med stort konservativt forsprang på meiningsmålingane, samtidig som Labour og partileiar Jeremy Corbyn sleit i motbakke.

Dei siste målingane har vist stor oppslutning om Labour blant unge veljarar. Spørsmålet er om dei vil bruke stemmeretten torsdag eller om dei blir sitjande heime.

